Puglia, grave incidente sulla Conversano-Rutigliano, 9 ragazzi feriti

Nove ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa notte sulla Conversano-Rutigliano, sul mezzo ribaltato viaggiavano 4 persone in più di quelle consentite.

Furgone si ribalta, grave incidente sulla Conversano-Rutigliano

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la Peugeout Beeper che viaggiava sul tratto stradale tra Conversano e Rutigliano, uscito di strada questa notte attorno alle due e trenta, ospitava ben quattro persone in più rispetto al numero dei posti omologati.

Il furgone si è ribaltato più volte dopo aver sfondato il guard rail della provinciale 240 ed è finito in un campo.

I ragazzi feriti e l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monopoli, i vigili del Fuoco del Distaccamento di Putignano e di Bari Carrassi e addirittura sei ambulanze del 118. Tutti i 9 ragazzi ruteglianesi che erano a bordo del mezzo sono rimasti feriti.

Due di loro, durante l’incidente sono stati sbalzati fuori dal furgone. Altri due, i più gravi, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Non è ancora stato chiarito il motivo per cui il guidatore ha perso il controllo del mezzo fino a finire fuori strada.