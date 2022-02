Puglia, il forte vento causa danni e incidenti: raffiche a 95 km/h a Brindisi

Il vento non risparmia nemmeno il Sud Italia. Delle forti raffiche hanno colpito la Puglia, scoperchiando edifici e facendo crollare alberi.

Dopo aver provocato diversi danni nelle regioni italiane settentrionali, il vento ha colpito anche il Sud Italia.

Puglia colpita da un forte vento

Delle forti raffiche hanno colpito la Puglia martedì 8 febbraio, provocando danni e incidenti, in particolare nel Salento.

A Brindisi, il vento ha raggiunto i 95km/h, mentre sono stati registrati 92km/h a Martina Franca, 90km/h a San Giovanni Rotondo, 81km/h a Bisceglie, 76km/h a Porto Cesareo, San Pancrazio Salentino, 73km/h a Lecce, 71km/h a Barletta, Gallipoli, 68km/h a Vieste.

Raffiche violente in particolare in Salento

Le località più colpite sono state Lecce, San Cesario, Muro Leccese, Andrano, Gagliano del Capo e la marina di Santa Caterina, dove sono caduti molti alberi e le coperture di alcuni edifici sono state spazzate via.

Impalcature crollate, alberi e pali abbattuti

In via Manifattura Tabacchi a Lecce un’impalcatura edile è in parte crollata, ma per fortuna non vi è stato alcun ferito.

A Casarano, invece, un pino è caduto, colpendo un furgone di prodotti alimentari. Anche in questo caso, fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, ma per liberare il mezzo dall’albero è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

A Racale, infine, il vento ha divelto alcuni pali della Telecom.