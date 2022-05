Pulizie in primavera ed estate: come organizzarle senza rinunciare alle vacanze?

Avere una casa sempre in ordine e pulita è il sogno di tutti, ma spesso manca il tempo e la voglia di dedicarsi alle pulizie domestiche, soprattutto con l’estate alle porte. Con Batmaid, però, puoi risolvere i tuoi problemi.

Con l’arrivo della bella stagione diventa sempre più difficile dedicarsi alle faccende domestiche: oltre al lavoro, ai figli, agli impegni quotidiani, cresce la voglia di trascorrere serate all’aperto e weekend fuoriporta. Per non pensare poi a quanto sia difficoltoso lavare, spolverare e pulire con l’afa estiva. Come prendersi cura della propria casa senza rinunciare ai propri appuntamenti, trovando il tempo anche di godersi il tempo libero?

Organizzare le pulizie domestiche nei mesi estivi può diventare a volte un incubo. Da una parte c’è la routine frenetica, dall’altra la stanchezza accumulata, a cui si somma anche l’organizzazione delle vacanze estive. Tuttavia, la pulizia della casa non può essere trascurata, anzi: con le finestre tenute sempre aperte, i pollini in giro, la sabbia portata dopo giornate trascorse in spiaggia, l’accumulo di polvere e sporcizia è sempre dietro l’angolo. C’è poi anche la questione insetti, soprattutto se vivi in campagna: basta una briciola in terra, per far arrivare, ahimé, un esercito di formiche.

Molti cercano di organizzarsi per pulire la casa magari nelle ore serali, dopo il lavoro, sfruttando temperature (forse) più clementi: ma la stanchezza è spesso molta dopo il lavoro e lo studio giornaliero, in più, se si vive in appartamento, non si può passare l’aspirapolvere o fare molto rumore dopo una certa ora. Nel weekend, invece, si ha la necessità di svagarsi, di raggiungere la casa al mare… insomma, doversi occupare delle faccende è un grande no.

Fortunatamente per avere una casa pulita, ordinata e lucente ci sono oggi molte soluzioni, tra cui Batmaid, azienda di pulizie a domicilio. In pratica puoi delegare a dei veri esperti di pulizie le tue faccende domestiche, semplificandoti la vita e non dovendo più occuparti di niente. Tornerai a casa così la sera o dopo le vacanze in una casa pulita anche negli angoli più remoti, guadagnandone in serenità e riposo.

L’importanza delle pulizie di primavera

Con l’arrivo della bella stagione, arriva puntuale anche l’appuntamento con le pulizie di primavera, fondamentali per dare nuova vita agli ambienti domestici, talvolta modificandone persino lo stile e rendendo ogni spazio lucente e cristallino. Le pulizie di primavera richiedono tanta pazienza. Serve calma e tempo, ma come trovarli in mezzo alla frenesia di tutti i giorni? Quando arriva la primavera, la casa deve essere minuziosamente riordinata e ripulita. Dopo il freddo dell’inverno, è importante dare una svolta al proprio nido.

Per assicurarsi le migliori pulizie di casa è importante organizzare un programma. Altrettanto fondamentale è eliminare il disordine, perché una casa sottosopra aumenta lo stress di chi vive al suo interno. Il consiglio è di pulire sempre dall’alto verso il basso, per evitare di dover poi ripulire l’ambiente. Fare la polvere e pulire bene il pavimento sono due attività imprescindibili: la qualità sarà assicurata se si fa uso dei prodotti migliori. Importante anche pulire finestre e persiane, pareti e piastrelle. Non bisogna poi dimenticarsi di arieggiare bene casa, per eliminare germi e polvere in eccesso e rendere l’aria meno pesante, ma anzi più pulita e respirabile.

Come dedicarsi alle pulizie di primavera senza accantonare i propri impegni quotidiani, tardare al lavoro o rinunciare alle vacanze estive? A offrire un aiuto prezioso è Batmaid.

I servizi di Batmaid

Con Batmaid la pulizia casa non è mai stata così facile (e poco faticosa). I suoi servizi assicurano massima qualità e cura assoluta della casa. Ci pensano veri professionisti del settore, che soddisfano qualsiasi esigenza del cliente, offrendo servizi personalizzati. Batmaid permette ai clienti di risparmiare tempo e fatica, concedendosi momenti in famiglia o di svago, per rigenerarsi dopo giornate impegnative e stressanti.

L’azienda mette a disposizione diversi servizi capaci di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, che potranno finalmente divertirsi, sbrigare i propri impegni e pensare ad altro. Quando si è indaffarati tra i mille impegni quotidiani, divisi tra lavoro e famiglia, trovare tempo (e voglia) per rimboccarsi le maniche e pulire la casa si rivela un’ardua impresa. Tuttavia, soprattutto nei mesi di pandemia e con il Covid che continua a circolare, è impossibile dimenticarsi di disinfettare e riordinare il proprio appartamento.

La soluzione giusta la offre Batmaid, che mette diversi servizi a disposizione degli utenti, garantendo una prenotazione facile, digitale e veloce. Ai professionisti delle pulizie scelti dall’azienda spettano molteplici compiti, in particolare:

Aspirapolvere;

Pulizia dei pavimenti;

Pulizia degli specchi e di oggetti in vetro;

Rimozione della polvere dalle zone accessibili;

dalle zone accessibili; Portare fuori la spazzatura e smistare i rifiuti.

Per chi necessitasse di pulizie aggiuntive, non mancano i servizi extra (aggiungendo da 30 minuti a 1 ora alla prenotazione). Si tratta di:

Lavanderia;

Stiratura;

Pulizia delle finestre;

Pulizia dei mobili della cucina;

Pulizia del forno e del frigorifero.

Batmaid assicura un prezzo competitivo e il contratto non è vincolante. Il personale di Batmaid è formato e qualificato. Inoltre, ogni dipendente dispone di un contratto regolare.

Il cliente può personalizzare i servizi, scegliendo ciò che preferisce, e prenotarli è semplice e veloce (bastano pochi click). È sufficiente scaricare l’applicazione per gestire le tue pulizie con estrema facilità, annullandole o modificandole in caso di imprevisti.

Al termine delle pulizie verrà erogato il pagamento, che è sicuro e controllato. Chi preferisse togliersi quanto prima il pensiero dei soldi, può effettuare anche il pagamento anticipato. Per prenotare le pulizie bisogna recarsi sul sito web o sull’app e selezionare il tipo di pulizia desiderato. Dopo aver selezionato “Pulizia della casa”, viene richiesto il codice postale.

Successivamente, è necessario scegliere la durata della pulizia e selezionare eventuali extra. Al cliente viene poi chiesto di indicare la data, la fascia oraria e la frequenza, fornendo così tutte le informazioni necessarie agli addetti. In base al numero di ore di pulizia effettuate, cambia la tariffa. In fase di prenotazione, bisogna anche impostare la modalità di pagamento.

I servizi di Batmaid non sono ancora finiti. L’azienda, infatti, ha attivato per i suoi utenti un servizio clienti dedicato – disponibile per qualsiasi dubbio o necessità – che propone: