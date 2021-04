Pulizie di primavera: i migliori robot pulitori

Le pulizie di primavera si possono svolgere grazie al miglior robot pulitore che ha varie funzioni in un unico prodotto.

Le faccende domestiche, come la pulizia di vetri, pavimenti di ogni angolo della cucina, richiede tempo e dedizione. In questo periodo dell’anno cominciano le cosiddette pulizie di primavera per rassettare la casa in modo che sia splendida per accogliere questa stagione. Ecco come farle grazie ai migliori robot pulitori che si trovano in commercio.

Pulizie di primavera

Con la primavera che è giunta si ha voglia di novità, ma si sente anche il bisogno di rassettare casa in modo che sia accogliente. Le pulizie di primavera sono sicuramente la base da cui partire per risvegliare la casa dal torpore dell’inverno. Bisogna cominciare a darsi da fare con una pulizia che sia maggiormente accurata e specifica. Dal cambio degli armadi sino alla pulizia dei pavimenti o dei vetri, sono tantissime le cose da fare.

Per cominciare le pulizie di primavera, bisogna stilare un vero e proprio piano d’azione, facendo una sorta di lista di tutte le cose che è necessario fare. Si consiglia di metterle in ordine di priorità partendo da quelle che sono più faticose e pesanti. La cosa importante è procurarsi tutto l’occorrente necessario: dai detersivi sino ai robot pulitori che possono aiutare in questa situazione.

I panni in microfibra, l’aspirapolvere dalle testine intercambiabili, la scopa a vapore elettrica, sono tutti strumenti che è necessario avere a portata di mano per dedicarsi alla pulizia della casa. Le tende devono essere lavate almeno a ogni cambio di stagione e, in particolar modo, dopo l’inverno per togliere il grigiore e renderle più profumate e splendenti.

Bisogna poi passare alla pulizia degli armadi mettendo da parte gli indumenti pesanti e optando per quelli leggeri come pantaloni e gonne in modo da prepararsi alla bella stagione. In questo modo si avrà una casa pulita in ogni angolo e si sarà pronti ad accogliere la stagione primaverile.

Pulizie di primavera e robot pulitori

Fare le pulizie di primavera fa parte delle faccende domestiche che richiedono tantissimo impegno e dedizione assoluta, ma non è una cosa molto divertente. Chi ha animali in casa sa bene quanto pelo lascino e la pulizia è una attività da fare almeno ogni giorno. Oggi la pulizia delle varie stanze e suppellettili si trasforma grazie ai tantissimi strumenti che sono a disposizione.

Per agevolare nel compito impegnativo e faticoso delle pulizie di primavera, i robot pulitori come X Sweep Up sono sicuramente la soluzione migliore. Si tratta di dispositivi che aiutano a fare la pulizia di casa in modo da risparmiare tempo, energie e fatica. Sono apparecchi molto comodi di cui si trovano tantissimi modelli in commercio.

I modelli di robot pulitori che si trovano in commercio hanno varie funzioni. Alcuni aspirano soltanto la polvere, mentre altri uniscono anche la funzione di lavare i pavimenti proprio perché dotati di serbatoi d’acqua. Sono apparecchi che si adattano a qualsiasi tipo di superficie: la moquette, il marmo e il parquet, solo per citarne alcuni.

Sono tutti strumenti che è possibile comandare sia con Google Assistant, Alexa oppure con lo smartphone scaricando l’applicazione specifica. La cosa bella dei robot pulitori è che permettono le pulizie di primavera in maniera del tutto autonoma e autosufficiente, mentre le casalinghe sono impegnate in altre faccende, come cucinare oppure leggere un libro. Basta semplicemente azionare un tasto e il robot pulitore svolge la sua funzione in totale libertà.



Il miglior robot pulitore

In commercio si trovano tantissimi modelli di robot pulitori, ma il migliore, al momento, secondo le recensioni dei consumatori e utile per le pulizie di primavera, è X SweepUp, un robot pulitore che rivoluziona il concetto di pulizia della casa. Ha tre funzioni in un unico prodotto: aspira, lava e pulisce. Si tratta di un prodotto molto potente e silenzioso che non disturba il vicinato.

E’ considerato il migliore robot pulitore grazie alla facilità di utilizzo, alle tecnologie e al buon rapporto qualità prezzo.

Un elettrodomestico molto piccolo e compatto, silenzioso che pulisce da solo i pavimenti della casa. Grazie a questo prodotto vi sbarazzerete in pochissimo tempo del vecchio aspirapolvere. Un elettrodomestico che garantisce risultati ottimi e che è dotato dei seguenti accessori:

Spazzole rotanti: a forma di V che sono in grado di pulire qualsiasi superficie

Dotato di una batteria ricaricabile che si azione tramite il cavo USB e compatibile con ciascun dispositivo.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Un modello di robot pulitore dal design compatto che permette di pulire anche in zone difficili, quali mobili e divani. X SweepUp è molto potente al punto da risucchiare anche i detriti che incontra lungo il cammino. Un robot che funziona e pulisce in totale autonomia mentre si è impegnati in altre faccende.

Si muove in automatico evitando qualsiasi ostacolo che può esserci sotto i mobili e divani. Dotato di sistema Stop Noise, quindi molto silenzioso.

All’interno della confezione si trovano i seguenti accessori utili per le vostre pulizie:

Cavo ricaricabile

Spazzole rotanti

Il piano pulitore

Il velcro per il panno

Il vano raccogli polvere.

Comprare questo apparecchio è molto facile, perché essendo originale ed esclusivo, non è acquistabile nei siti di e-commerce o negozi fisici. Per l’acquisto, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e fare l’ordine. X SweepUp è in vendita al costo di 99€ (invece di 198) con consegna gratuita. Per il pagamento, si accettano carte di credito, Paypal e anche contrassegno, ossia in contanti al corriere alla consegna del prodotto.

