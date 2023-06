Pullman Flixbus precipita in una scarpata, identificata la vittima dell’inc...

È stata identificata la vittima dell’incidente sulla A16 durante il quale un pullman della Flixbus è caduto in una scarpata.

Un uomo è morto dopo essere rimasto coinvolto nel tragico incidente sulla A16 che ha visto un pullman Flixbus precipitare in una scarpata: la vittima è stata identificata.

Incidente Flixbus sulla A16, identificata la vittima

È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale che, nella giornata di domenica 4 giugno, si è consumato sulla A16, al chilometro 101.730 della carreggiata Ovest, in corrispondenza del Comune di Vallesaccarda. A seguito delle indagini affidate agli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, l’uomo deceduto è stato identificato come Fall Malick, nato in Senegal il 13 dicembre 1996. La vittima risiedeva a Forlì.

Ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata, invece, Loum Alassane. Anche quest’ultimo è nato in Senegal il 25 agosto 1987 ma è domiciliato a Napoli.

Pullman precipita in una scarpata

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, a causare l’incidente mortale sulla A16 è stato un tamponamento a catena nel quale sono rimaste coinvolte cinque auto. Malik, l’uomo deceduto nel sinistro, si trovava a bordo di una delle vetture.

Il pullman della Flixbus, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina con a bordo 38 passeggeri e due autisti, invece, è stato recuperato dalle squadre dei vigili del fuoco di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda durante le operazioni coordinate dal comandante provinciale Mario Bellizzi.