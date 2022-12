Pullman precipita nel fiume in Galizia: sei morti e due sopravvissuti

È una strage il bilancio del terribile incidente avvenuto in Galizia dove un pullman è precipitato da un ponte. Solo due le persone sopravvissute

Vigilia di Natale da dimenticare per i residenti del comune di Cerdedo-Cotobade, nella provincia di Pontevedra.

Ci troviamo in Galizia, nella Spagna nord-occidentale, teatro di

un drammatico incidente stradale il cui bilancio è a dir poco agghiacciante. Una strage, quella verificatasi lungo la strada che collega Lugo e Pontevedra, dove un pullman

carico di persone è precipitato da un ponte finendo in un fiume, dopo aver compiuto un volo di quasi 30 metri, il tutto mentre il corso d’acqua (Lérez) era in piena.

Bus precipita in un fiume in piena: bilancio drammatico

Inizialmente il bilancio diffuso dai soccorritori, decine quelli intervenuti sul luogo dell’incidente, parlava di quattro morti, numero drammaticamente cresciuto nelle ore

successive portandosi a sei vittime. Soltanto due delle persone a bordo sarebbero sopravvissute: una di loro è l’autista di 63 anni e l’altra la donna che per prima ha lanciato l’allarme.

Seis personas han muerto🙏😢 y otras dos han resultado heridas tras caer un autobús al río Lérez en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Nosotros cumplimos, @desdelamoncloa lleva más de 30 años de promesas incumplidas con la #EquiparacionYa

Misma Jubilación que el resto de Policías pic.twitter.com/zV3odu3bmq — Jusapol Valladolid (@jusapolpucela) December 25, 2022

Corpi trascinati via dalla corrente

Il pullman in questione appartiene alla più grande azienda spagnola di trasporto pubblico e l’incidente è avvenuto intorno alle 21:20. Quando la donna ha allertato i soccorsi, terrorizzata per quanto accaduto, è riuscita adir loro che la cabina si stava riempiendo di acqua e la macchina dei soccorsi si è attivata con la massima urgenza. Nel frattempo però alcuni corpi sono stati trascinati via dalla corrente.

Le squadre intervenute hanno avuto molte difficoltà a mettere a punto l’intervento di salvataggio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della piena del fiume. Inoltre hanno dovuto cercare i cadaveri trascinati a centinaia di metri di distanza, nei pressi di una diga a valle del corso d’acqua, come riportato dai media spagnoli.

Le parole del sindaco

L’accaduto è stato definito “Molto raccapricciante“ da Jorge Cubela, sindaco del paese nel quale si è verificato il dramma.

I soccorsi e le ricerche sono stati coordinati dai vigili del fuoco di Ribadumia, del Grupo de Emergencias Supramunicipal e della Protección Civil di Cerdedo-Cotobade, con l’ausilio di sommozzatori e di un elicottero.