Pulmino investe scolari: feriti 8 bambini

In Sicilia un pulmino investe investe degli scolari: feriti 8 bambini.

Con loro ha riportato danni anche un’insegnate che li stava assistendo ad un evento all’aperto. Le vittime iniziali erano state conteggiate in cinque ma il bilancio è salito in queste ore. Il violento incidente del pulmino si è verificato a Sciacca, in provincia di Agrigento, con il mezzo che ha centrato per cause da definirsi una scolaresca. I bambini stavano assistendo a una manifestazione all’aperto.

Pulmino investe scolari, bambini feriti

Da quanto si apprende in ordine alle vittime ferite si tratterebbe di otto alunni della scuola elementare “Mariano Rossi” e di una loro insegnante. I feriti sono stati tutti soccorsi dal 118 e condotti in ospedale: i media spiegano che tutti hanno riportato escoriazioni e contusioni. Ci sono feriti con esiti più severi ma per fortuna non gravi: ad alcuni dei bambini ferito infatti sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici.

Il mezzo si è mosso da solo in discesa

Da quanto trapela il mezzo era parcheggiato su una strada in discesa ed improvvisamente si è mosso, ha preso velocità ed ha travolto la scolaresca. Immediati i soccorsi. La dinamica dell’episodio è tuttora al vaglio della polizia municipale. Non è escluso che il cambio potesse essere stato lasciato in “folle”.