Pulmino precipita sui binari nel parmense: morto anche l’altro ragazzo rimasto ferito

L'altro ragazzo rimasto ferito nell'incidente che ha visto un pulmino precipitare sui binari nel parmense è morto: il coetaneo era deceduto sul colpo.

Non ce l’ha fatta l’altro ragazzo presente sul pulmino che nella giornata di giovedì 18 novembre è precipitato nel vuoto finendo sui binari della linea ferroviaria Piacenza-Bologna prima di essere travolto da un treno in corsa. Il giovane è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente, il cui bilancio sale ora a due vittime (un 18enne era deceduto sul colpo).