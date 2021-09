Puma attacca bimbo di 5 anni: la madre prende a pugni l’animale e riesce a metterlo in fuga

Succede in California: un puma di oltre 30 chili attacca un bimbo di soli 5 anni, ma la madre del piccolo lo mette in fuga colpendolo a mani nude.

Un puma ha attaccato un bimbo di 5 anni, ma la madre è riuscita a salvare il figlio fronteggiando l’animale a mani nude. L’incredibile storia arriva dalla California, precisamente dalla periferia di Calabasas, una cittadina sulle colline a ovest della San Fernando Valley, nella contea di Los Angeles.

Puma attacca bimbo di 5 anni: stava giocando da solo all’esterno della propria casa

Secondo la ricostruzione delle autorità, giovedì 26 agosto il bambino stava giocando da solo all’esterno, davanti alla propria casa, quando all’improvviso è apparso un puma di oltre 30 chili, che lo ha aggredito e trascinato via.

L’animale ha preso il bimbo tra le sue fauci, portandolo lontano circa 50 metri prima che la madre si accorgesse di quanto stava succedendo.

La donna, che in quel momento si trovava in casa, ha raccontato di aver sentito un rumore all’esterno e di essersi precipitata fuori, sapendo che il figlio stava giocando proprio lì. Una volta visto il puma che stava trascinando via il suo bambino, non ci ha pensato due volte e ha rincorso l’animale. Prendendolo a pugni sul volto, la madre è riuscita a fargli mollare la presa e a metterlo in fuga.

Puma attacca bimbo di 5 anni: “La madre ha iniziato a prendere a pugni il puma”

“Il vero eroe di questa storia è sua madre perché ha assolutamente salvato la vita di suo figlio“, ha commentato Patrick Foy, portavoce del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California. “È corsa fuori di casa e ha iniziato a prendere a pugni e a colpire il puma con le sue mani nude e lo ha allontanato da suo figlio”.

Puma attacca bimbo di 5 anni: il piccolo è in ospedale in condizioni stabili

Il bambino è stato portato in ospedale, dove i medici hanno trovato diverse lesioni sia alla testa sia nella parte superiore del busto. Il piccolo è stato ricoverato ed è in condizioni stabili.

Il puma che lo attaccato è stato invece individuato dalle guardie e ucciso. Dopo l’allarme, è stata infatti controllata l’area dell’aggressione, trovando il puma ancora nascosto in un angolo della proprietà.

