Trovato cadavere in spiaggia a Punta Ala: potrebbe essere di Anna Claudia Cartoni, scomparsa a luglio

Potrebbe essere di Anna Claudia Cartoni il cadavere trovato questo pomeriggio sulla spiaggia di Punta Ala.

La donna risulta scomparsa dallo scorso luglio.

Il cadavere trovato questo pomeriggio sulla spiaggia di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, a Grosseto, in Toscana, potrebbe essere di Anna Claudia Cartoni. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e al momento non è possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna.

Il magistrato ha disposto l’autopsia, per accertare l’identità. A trovare il corpo è stato un passante, che ha subito chiamato i carabinieri. Probabilmente il corpo era in acqua da mesi, per questo è difficile arrivare ad un riconoscimento. L’ipotesi che possa appartenere ad Anna Claudia Cartoni si è subito fatta strada.

La donna scomparsa a luglio

La donna è scomparsa lo scorso 23 luglio, quando la barca a vela su cui viaggiava sul canale dell’Argentario si è scontrata con un motoscafo.

Un incidente che è costato la vita al gallerista di 59 anni, Andrea Giorgio Coen, morto nello schianto. Il corpo della donna, insegnante di ginnastica, non è mai stato trovato. I sommozzatori hanno cercato senza ottenere risultati. La donna aveva raccontato in un libro la sua storia di mamma di Irene, figlia nata con una grave disabilità. Il fine settimana in cui è avvenuto l’incidente doveva essere l’inizio di una vacanza.