Punta Marina, bambina cade dallo scivolo: portata in ospedale in elicottero

Momenti di grande paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 agosto, in un camping di Punta Marina. Erano da poco passate le 14.30 quando improvvisamente una bambina di 5 anni, in vacanza con la famiglia dalla Lombardia, è caduta da uno scivolo. La piccola stava giocando tranquillamente, ma purtroppo è accaduto questo brutto incidente e lei ha riportato alcuni traumi. Sono stati momenti di grande apprensione per la sua famiglia e le persone presenti nel camping in quel momento.

Le condizioni della piccola

Nel luogo in cui è avvenuto l’incidente, sono subito arrivati i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un elicottero. La piccola, che fortunatamente è sempre rimasta cosciente, è stata trasportata insieme alla sua mamma

all’ospedale Bufalini di Cesena, con un codice di media gravità. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano essere preoccupanti. La piccola è rimasta in osservazione all’ospedale, ma i traumi riportati non sono gravi.