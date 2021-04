Punto Z, flop dello share registrato per il programma condotto da Tommaso Zorzi

Il nuovo programma Mediaset condotto dall’influencer Tommaso Zorzi, Punto Z, si sta rivelando un flop, registrando uno share particolarmente basso.

L’influencer milanese Tommaso Zorzi sta conducendo un proprio programma, in onda sulla rete Mediaset, che tuttavia sta raccogliendo poco consenso e uno share particolarmente basso.

Tommaso Zorzi, flop dello share per Punto Z

In seguito alla conclusione e alla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha scelto di accettare numerose proposte lavorative provenienti dal mondo della televisione.

In questo contesto, si è distaccato dai social e dal successo conquistato negli anni nel settore digitale, cimentandosi nei ruoli di opinionista a L’Isola dei Famosi, di ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e di conduttore di Punto Z e, probabilmente, anche di un altro programma che potrebbe debuttare su Mediaset in estate.

Nonostante l’intraprendenza dell’influencer, però, la sua esperienza come conduttore si sta rivelando poco brillante e più travagliata del previsto.

Il nuovo show Punto Z, infatti, trasmesso quotidianamente nel daytime di Italia Uno, immediatamente dopo la visione delle clip riassuntive de L’Isola dei Famosi, sta registrando uno share estremamente basso che si aggira intorno a una media del 2%. Il dato risulta addirittura inferiore rispetto alla messa in onda delle clipriassuntive del reality condotto da Ilary Blasi, che si attesta su una media del 2,5% di share.

A ogni modo, a discolpa delle più o meno discusse capacità di conduzione di Tommaso Zorzi, bisogna precisare che le dinamiche della televisione sono estremamente complesse e il successo di un programma viene influenzata da diversiparametri che comprendono la fascia oraria, il canale, il posizionamento in palinsesto, la concorrenza, i gusti de pubblico.

I consigli di Sonia Bruganelli a Tommaso Zorzi

Il balzo dal mondo dei social a quello della televisione del quale Tommaso Zorzi si è reso protagonista era stato oggetto di lucida riflessione da parte di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Nel corso di un’intervista, infatti, la donna ha raccontato di aver conosciuto l’influencer milanese prima in qualità di “spettatrice quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip” e, successivamente, di persona.

A proposito del giovane vincitore del GF Vip, Sonia Bruganelli ha dichiarato: “Lui è un ragazzo istruito che ha saputo gestirsi bene in un reality diventando un punto di riferimento. Io gli auguro tutto il bene di questo mondo”.

In merito al passaggio di Zorzi dai social alla tv, invece, la moglie di Bonolis ha spiegato: “Sono curiosa di vedere se ce la far perché passare dal mondo del web a quello televisivo è molto difficile. Io e Paolo gli abbiamo consigliato di quare qualche anno di gavetta sulle piattaforme. Mi dispiacerebbe che, preso dall’entusiasmo, venisse fagocitato troppo velocemente dalla televisione. Tommaso ha qualcosa da dire, sa parlare bene, conosce perfettamente l’inglese. Se riesce a sfruttare bene queste capacità, può ambire in futuro a diventare un conduttore per la televisione generalista”.