Puntozero, consulente del debito figura chiave

Roma, 23 ott. (askanews) – Davide Gentilin, Ceo di Puntozero, è partito con il desiderio e l’idea di creare un servizio unico e completo per affrontare le sfide dei debiti immobiliari e finanziari. Il tutto è nato da un’esperienza personale, ma è diventato una risorsa fondamentale per molte famiglie italiane, proprio perché rispondeva ad un’esigenza sempre più crescente. Gentilin ha studiato e si è dedicato alla comprensione del sistema bancario e le modalità per negoziare accordi transattivi con le banche, affrontando la sfida non solo come imprenditore, ma anche dal punto di vista legale e giuridico, aprendo la strada a soluzioni innovative che non si basavano solo su aprire contenziosi per cavilli legali. Dopo i primi risultati positivi, un numero crescente di richieste grazie al passaparola delle famiglie liberate dal debito. Ha così elaborato un protocollo preciso, un metodo, che ha permesso di formare e delegare altre risorse legali interne creando un team esperto e specializzato e consentendogli quindi di elaborare un numero sempre maggiore di pratiche. Ha deciso di specializzarsi ulteriormente e ha iniziato a offrire consulenza immobiliare e legale ma, racconta Gentilin, “avevo notato che mancava una realtà che potesse rispondere a 360 gradi a tutte le professionalità necessarie al fine di poter lavorare con successo una pratica di saldo e stralcio con le banche, competenze che vanno dall’ambito legale, bancario e anche immobiliare evitando, in questo modo, di rivolgersi a molteplici professionisti, ed è così che nasce Puntozero.

“All’inizio io e il mio socio Alessandro Bellini, ci siamo concentrati principalmente sul debito immobiliare ma visto le richieste dei clienti in seguito abbiamo ampliato i servizi anche per consulenze su debiti fiscali e finanziari”. Oggi, i servizi offerti da Puntozero includono il saldo e stralcio da debiti immobiliari, dei debiti chirografari, dei debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, esdebitazione con la ex Legge 3/2012 procedura di sovraindebitamento e molto altro. La società si è aperta amche al mondo degli NPL (Non-Performing Loans) ed è autorizzata a esercitare l’attività a norma dell’art. 115 Tulps.

Puntozero, col passare del tempo, si è trasformata in una risorsa cruciale per chiunque affronti difficoltà finanziarie in Italia. Il dibattito sull’enorme problema del debito al giorno d’oggi ha raggiunto il suo apice, portando alla ribalta una proposta di legge, per ora accantonata, che mirava a obbligare i creditori ad accettare per legge un accordo di “saldo e stralcio” fino al 20%, accendendo dibattiti, con opinioni contrastanti sulla sua efficacia e impatto sul sistema finanziario italiano. “Il consulente del debito, in questo caso, rappresenterebbe una figura che fa da “mediatore”, con il supporto del proprio staff tecnico, tra il creditore e il debitore al fine di trovare un accordo transattivo, oltre al fatto che cio’ potrà snellire la burocrazia, ridurre i costi e alleggerire il carico di lavori dei Tribunali – spiega Gentilin – inoltre è una figura oggi mancante che porterebbe altri vantaggi: in primis quello sociale, in quanto darebbe un sostegno reale e consulenza a emarginati sociali, ma anche politico/economico, perché si potranno creare molti nuovi posti di lavoro”

Il lavoro di Puntozero si colloca in questo contesto, riuscendo ad offrire una “via d’uscita” per tutti gli italiani che si trovano soffocati dai debiti e vorrebbero ricominciare da zero. È anche da questa esigenza che nasce l’azienda, che rappresenta il desiderio di “ripartire da zero” finanziariamente.

Ma c’è di più dietro a questo nome: “Puntozero si impegna a offrire alcuni servizi a “costo zero” grazie alle competenze nella gestione immobiliare, aiutando i clienti a liberarsi dai debiti senza ulteriori oneri finanziari.

L’approccio che offriamo ai nostri clienti si basa su un modello di business innovativo e protocolli precisi, consentendoci di aiutare tantissime famiglie”.

Ma cosa rende davvero unica Puntozero? Il successo è dovuto non solo alla sua capacità nel trovare soluzioni specifiche per ogni situazione ma soprattutto, è in grado di affrontare in modo completo il problema del debito. Un debitore che si affida a Puntozero non ha bisogno di rivolgersi ad altre figure, poiché l’azienda dispone di un team di professionisti in tutti i settori necessari per risolvere efficacemente il problema del debito. Il consulente del debito, una figura cardine per Puntozero, deve essere in grado di comunicare in modo chiaro e rassicurante con i clienti, aiutandoli a capire le loro opzioni e guidandoli verso la soluzione migliore. “La soddisfazione di vedere tornare il sorriso nelle persone che hanno risolto i loro problemi finanziari grazie all’aiuto dell’azienda, è qualcosa di impagabile. Le testimonianze rappresentano il premio più grande per noi, perché è un qualcosa che va oltre il mero guadagno, abbiamo l’orgoglio di avere pubblicato il maggior numero di testimonianze in questo settore”. L’azienda intende consolidare ulteriormente la figura del “consulente del debito”, figura “ideata” e collaudata da loro, offrendo servizi che rispondano alle esigenze di un ampio spettro di persone in difficoltà finanziarie, arrivando a coprire l’intero territorio italiano con consulenti del debito certificati che possano fornire assistenza specializzata e soluzioni su misura. L’obiettivo spiega Gentilin “e’ di regolamentare la figura professionale del Consulente del debito presso gli enti preposti e di abilitarlo a svolgere la professione con una specifica formazione istituzionale come peraltro in passato e’ stata fatto per il mediatore creditizio”.Puntozero attualmente conta 19 filiali principalmente nel nord Italia ed è un’azienda in costante crescita, con l’obiettivo di strutturare una rete nazionale capillare per coprire tutte le province d’Italia attraverso i propri Consulenti del Debito. Infatti, è costantemente alla ricerca di nuove figure che, dopo una formazione interna appropriata, possano assumere questo ruolo fondamentale.Ad oggi sono migliaia le pratiche gestite ogni anno con un alto tasso di successo, che hanno portato a cancellare debiti per oltre 28 milioni di euro. “Il consulente del debito di Puntozero non è solo un professionista, ma anche un alleato che guida i clienti attraverso il complesso labirinto del debito, agevolando la giustizia, rappresentando una soluzione alla montagna di debiti e creando nuovi posti di lavoro. L’azienda, per chi desidera approcciarsi in questo settore, fornisce corsi di specializzazione e una formazione completa per garantire che un consulente sia preparato a offrire assistenza di alta qualità, perché il consulente del debito è capace di lavorare con empatia e professionalità per aiutare le persone a liberarsi dal debito e a iniziare una nuova vita finanziaria in serenità” aggiunge Gentilin.