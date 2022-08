Puntura di zanzare: come evitare di farsi pungere in casa

I rimedi naturali come oli essenziali o anche l'uso di zanzariere insieme a dispositivi tecnologici evitano la puntura di zanzare in casa.

Le zanzare sono tra gli insetti maggiormente comuni e fastidiosi che possiamo trovare in casa in estate. Non infastidiscono soltanto con la loro presenza e ronzio, ma possono anche mordere e la puntura di zanzare si può trattare con rimedi naturali e con metodi efficaci per impedirne l’ingresso nella nostra abitazione.

Puntura di zanzare in casa

Può capitare, mentre si sta studiando o preparando la cena per la famiglia, di essere infastiditi dal ronzio di insetti che giungono in casa a disturbare. Le zanzare, non solo importunano, ma possono anche agire pungendo. La puntura di zanzare in casa è alquanto comune, ma non bisogna preoccuparsi in quanto non risulta essere particolarmente dolorosa.

Solitamente assume un colore rosso e porta prurito e fastidio. Le gambe e le braccia sono le zone del corpo maggiormente colpite. Ci sono diverse specie di zanzare: alcuni esemplari tendono ad agire soltanto di giorno, magari al tramonto, altre ancora soltanto la notte e le zanzare tigre agiscono sia durante il giorno che la notte.

Alcune punture possono anche trasmettere malattie serie come la malaria e la febbre gialla oppure il virus del West Nile,di cui telegiornali e giornali parlano parecchio in questo periodo. I viaggiatori o vacanzieri che organizzano le vacanze in aree soggette a queste malattie devono prestare particolarmente attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie.

La puntura di zanzare può causare prurito, bruciore, ma anche gonfiore e alcuni effetti collaterali che sono in grado di scomparire nel giro di poche ore. Sono comunque delle reazioni al morso di questo insetto che si possono trattare con rimedi efficaci e naturali in modo da non lasciare entrare le zanzare in casa evitando così che possano pungere.

Puntura di zanzare: consigli

Una insidia molto fastidiosa del periodo estivo per cui questi insetti mordono lo strato in superficie della pelle, causando un danno che porta inevitabilmente a grattarsi. Nella zona colpita che può essere le braccia o le gambe, la pelle è particolarmente pruriginosa proprio perché la puntura di zanzara rilascia una sostanza come l’istamina.

Non appena la zanzara ha agito, si consiglia di applicare sull’area colpita del ghiaccio da avvolgere con un panno morbido che ha un effetto calmante e anestetizzante. Si può anche optare per rimedi naturali come gli oli essenziali di camomilla che ha proprietà lenitive o l’olio di mandorle dolci che aiuta a evitare di grattarsi o le creme a base di avena.

Per evitare la puntura di zanzare, bisogna cercare delle soluzioni valide che evitino l’ingresso in casa di questi insetti. Si possono spruzzare sulla pelle degli spray a base di componenti naturali come la citronella o aromi simili che hanno proprio un effetto respingente per cui neanche si avvicinano all’abitazione.

Si possono installare in casa, alle finestre o porte delle zanzariere in modo che non possano avvicinarsi. Una ottima idea è anche l’uso di un repellente elettronico come Ecopest Home, che evita di farle entrare in casa. In casa sarebbe bene anche svuotare i vasi e sottovasi dell’acqua perché qui le femmine possono depositare le uova.

Puntura di zanzare in casa: miglior rimedio

Per evitare la puntura di zanzare in casa e l’ingresso di questi insetti, oltre ai rimedi che abbiamo citato, che non sempre forniscono la giusta efficacia, è possibile affidarsi a un prodotto utile e funzionale. Stiamo parlando di Ecopest Home, un repellente elettronico molto valido per tutti i membri della famiglia.

Un dispositivo tecnologico dalla formula innovativa che sfrutta gli ultrasuoni e l’interferenza elettromagnetica in modo da allontanare questi insetti dall’abitazione evitando che possano entrare. Funge da barriera contro questi insetti che neanche osano avvicinarsi. Copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati sia dentro che fuori casa.

Con questo dispositivo la protezione è totale per tutti i giorni della settimana h24. Un metodo che dona il giusto relax e sicurezza, non solo agli esseri umani, ma anche agli animali domestici che vivono in casa con noi. Inoltre, è innocuo, perché privo di sostanze che possano infastidire, è ecologico poiché non usa batterie.

Un investimento economico che si può usare sia per allontanare le zanzare, ma anche per altri insetti come le vespe, le cimici, le scutigere e anche i topi che possono giungere in casa. Molto facile usarlo perché bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per godere di tutti i suoi benefici.

Una soluzione come Ecopest Home non si ordina nei negozi o Internet, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo approfittando della promozione di due dispositivi a ultrasuoni a 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile tra varie modalità come Paypal, la carta di credito o direttamente i contanti, quindi contrassegno al corriere quando giunge a recapitare il pacco a casa.

