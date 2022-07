Punture di zanzara: come non farsi pungere in casa

Le punture di zanzara possono essere molto fastidiose. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come non farsi pungere quando siamo a casa.

La puntura di zanzara può essere veramente fastidiosa, pertanto, adottare accorgimenti specifici è importante al fine di prevenirla. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come non farsi pungere dalle zanzare quando siamo in casa.

Punture di zanzara

L’odore, il caldo e l’umidità sono fattori specifici, che si possono verificare tutti insieme, oppure, comparire singolarmente, e determinanti nel rendere una persona, molto più di ogni altra, prona alla puntura di zanzara.

Insetti piccoli e insidiosi, le zanzare sono onnipresenti in estate e particolarmente attive tra la sera e la notte, quando siamo fuori casa a godere dell’aria fresca e, soprattutto, quando siamo in casa ed è, finalmente, giunta l’ora di andare a letto e recuperare un po’ dell’energia che abbiamo perso durante il giorno.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prevenire le punture di zanzara quando siamo in casa e come tenerle lontane dalle nostre abitazioni, in modo semplice e sicuro per la nostra salute, la salute delle persone che vivono con noi e la salute delle persone degli animali domestici che vivono con noi.

Punture di zanzara: cosa fare

Molte persone ricorrono all’utilizzo delle zanzariere allo scopo di impedire l’accesso in casa alle zanzare. Tuttavia, sebbene l’utilizzo di una zanzariera sembrerebbe essere una buona idea, è bene precisare che non sempre tale idea sia risolutiva. Le zanzare, infatti, sono insetti così piccoli che una piccola smagliatura nella zanzariera stessa è sufficiente per permettere alle zanzare di entrare in casa.

Un’alternativa più efficace per prevenire le punture di zanzare potrebbe essere quella di eliminare tutti quei luoghi in cui, potenzialmente, le zanzare potrebbero riprodursi, vale a dire le acque stagnanti che vengono a crearsi nei secchielli, i bidoni della spazzatura lasciati aperti, gli annaffiatoi, i vasi delle piantine e via dicendo.

Se, da un lato, questi rimedi potrebbero limitare i sintomi legati alle punture delle zanzare, dato che sono stati studiati per impedire a questi insetti l’accesso nelle nostre case, dall’altro, come accennato poco fa, da soli, non possono bastare. Cosa fare, dunque?

Punture di zanzara: come non farsi pungere

Il primo prodotto al quale la maggior parte delle persone ricorre per prevenire la puntura di zanzara o limitare i sintomi che questa provoca è un prodotto di origine chimica, che potrebbe pure andare bene, ma sfortunatamente, a lungo andare, può anche provocare dei danni sulla salute, in modo particolare sulla salute dei bambini, dati i livelli elevati di tossicità che questi prodotti contengono.

Poiché non sempre è un bene sterminare le zanzare, data la loro importanza per l’ecosistema, la cosa migliore da fare, per prevenire una loro puntura ed eventuali sintomi ad essa correlati, è ricorrere ad un prodotto naturale, che allontani le zanzare dalle nostre case e tutti gli ambienti privati, senza tuttavia ucciderle, e non danneggi la salute dell’uomo.

