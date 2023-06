"Puoi mostrare solo t**te e c*lo": Karina Cascella replica e mostra i suoi haters

Karina Cascella ha risposto per le rime agli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e ha pubblicato persino le loro foto.

Karina Cascella contro gli haters

Stufa di sentirsi prendere di mira per via del suo aspetto fisico, Karina Cascella ha deciso di rendere pan per focaccia ai suoi haters e, in queste ore, ha replicato via social pubblicando alcune delle loro foto. “Puoi mostrare solo t***e e c***o, per il resto sei uno zero assoluto”, le ha scritto una donna, a cui Karina ha risposto:

“Invece oltre alle t***e (belle grosse) e un bel c***o, ho anche un bel cervello pensa che connubio vincente. E quelle come te devono e possono solo mangiarsi il fegato, perché tu per esempio oltre ad essere bruttarella, sei una capra. Che sfiga porina mi spiace”, e ancora: “Commento pubblico, offesa pubblica. E sapete cosa faccio io ora? Posto le vostre facce così vediamo se vi passa la voglia di insultarmi gratuitamente. Ora mi avete veramente fracassato“. In tanti hanno criticato le modalità in cui Karina ha deciso di rispondere ai suoi haters mentre altri, sui social, le hanno dimostrato ancora una volta il loro sostegno e sono impazienti di saperne di più.