Pupa e il Secchione, Maria Laura De Vitis si scontra con Soleil: cosa è successo

Nel corso della prima puntata de "La Pupa e il Secchione" c'è stata aria di tensione. Maria Laura ha avuto una accesa discussione con Soleil.

Durante la prima puntata de “La Pupa e il Secchione” si è respirata della tensione. In studio è arrivata la pupa Maria Laura De Vitis, conosciuta in precedenza per la storia con Paolo Brosio. La giovane ha fin da subito attirato l’attenzione di Soleil Sorge che le ha fatto i complimenti per il look indossato: “Per lo meno ha iniziato a vestirsi meglio”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Federico Fashion Style di rimando ha osservato: “Io ho accettato di fare l’opionionista solo perchè c’era lei”.

Pupa e il Secchione, Maria Laura si scontra con Soleil

La discussione è entrata nel vivo quando Barbara d’Urso ha ricordato alla giurata che lei di Maria Laura aveva detto che usava Paolo Brosio solo per diventare famosa. La pupa si è rivolta a Soleil rinfacciandole che le aveva portato sfortuna: “Se nel programma trovo l’amore ti prego non dire nulla”.

Ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda il mio modo di vestire lo trovo molto subdolo. Vorrei farti ricredere. Credevo che il programma che avevi finito di fare ti avesse addolcita. Mi dispiace vedere che sei ancora un po’ ‘viperetta’”.

La reazione di Soleil e Federico Fashion Style

La giovane, discutendo con Barbara d’Urso ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno e di averlo sentito recentemente per il suo compleanno.

La conduttrice ha osservato che Brosio ha molto sofferto per la separazione. Di rimando Maria Laura ha sottolineato come ci sia stata sofferenza da parte di entrambi e come lei abbia iniziato a frequentare un’altra persona dopo diversi mesi dalla rottura. È stato lì che Federico Fashion Style e Soleil sono partiti “alla carica”.

“Deve ancora lavorare sulla credibilità”, ha riso Soleil. “Devo imparare da te che hai recitato così bene dentro la casa” ha prontamente risposto Maria Laura.

Federico Fashion Style si è unito alla conversazione rammentandole che si erano visti a Sanremo: “Cosa ci siamo detti quando ci siamo visti? Tu mi hai detto che non era vero che stavi con Paolo Brosio”, ha fatto notare alla pupa. “Le bugie non vanno dette” ha risposto lei. Lui però ha infine tagliato corto: “Non facciamo come la Mosetti”.