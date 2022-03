Pupa e il Secchione, Soleil scherza sui cambiamenti estetici di Chiofalo: cosa è successo

Momento di imbarazzo a "La Pupa e il Secchione". Soleil Sorge ha fatto una piccola battuta su alcuni cambiamenti estetici di Francesco Chiofalo.

Nella prima puntata de “la Pupa e il Secchione” c’è stato un piccolo momento di imbarazzo. In studio è arrivato l’influencer Francesco Chiofalo. La sua attenzione è stata immediatamente catturata dalla giurata Soleil Sorge che non ha fatto a meno di scherzare bonariamente su alcuni piccoli suoi interventi estetici.

La reazione di Chiofalo non si è fatta attendere.

La Pupa e il Secchione: cosa ha detto Soleil su Francesco Chiofalo

Soleil commentando l’aspetto di Francesco Chiofalo è andata dritta al punto, come del resto è nel suo stile: “Ah lenticchie, non lo avevo riconosciuto, ero rimasta a qualche operazione fa […] Scherzo, stai benissimo davvero, i miei complimenti”.

Ad ogni modo Chiofalo ha dato prova di non farsi trovare impreparato e ha immediatamente risposto: “Ho fatto il trapianto di capelli e barba, che non so interventi, e il naso e altre cose”.

Drusilla Gucci arriva in studio: “Mi stai mancando tanto”

L’inizio dell’avventura di Chiofalo a “La Pupa e il Secchione” è stato preceduto dall’arrivo della compagna Drusilla Gucci che ha mostrato un pizzico di gelosia per il fidanzato: “Mi manchi già un sacco. Però sono sicura del nostro amore. Sono molto felice che partecipereai a questo programma. Devi far vedere la parte dolce di te che io conosco. MI raccomando fai il bravo. E ragazze non guardatelo troppo non è un panino, non è commestibile”.