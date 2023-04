Pupo a Sanremo russo, la reazione di Albano: "Nella vita ci sono principi da rispettare"

Albano ha criticato la scelta di Pupo di partecipare come giurato in Russia: "Non condivido sue scelte, io non torno senza pace"

Alla notizia della partecipazione come giurato al “Sanremo russo”, Albano ha così commentato la decisione del suo amico: “Sono arrabbiato, nella vita ci sono principi da rispettare”.

Pupo al “Sanremo russo”? Albano non ci sta

Il prossimo 2 maggio al palazzo di Stato di Mosca si terranno le fasi finali di “Road to Yalta”, kermesse canora da molti paragonabile a un “Sanremo russo”, al quale parteciperà anche Pupo in qualità di giurato, ma non con il beneplacito di alcuni suoi colleghi, come Albano.

Il cantante di Cellino San Marco, infatti, anch’esso molto conosciuto e apprezzato in Russia e nei paesi dell’est, non ha digerito la scelta del suo collega, come riporta Il Mattino:

“Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui andrà lì. Pupo è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia“.

La promessa di Albano: “Non torno in Russia senza pace”

Per il cantante pugliese è inspiegabile la scelta presa dal suo collega, alla luce della guerra portata avanti dal Cremlino in Ucraina: “Ha fatto le sue scelte. Non le condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare?”

Un conflitto che Albano spera con tutto il cuore che possa terminare con una pace duratura, e allora solo in quella circostanza tornerà a esibirsi in Russia:

“Non metterò piede in Russia fino a quando non sarà siglata la pace con l’Ucraina. La mia è una reazione contro le scelte di Putin in questo momento. Non contro il popolo russo, che rimane straordinario“.