Pupo non andrà più a Mosca: “Non dipende dalle polemiche”

Salta il viaggio a Mosca per Pupo: l’artista non andrà più a Mosca per fare da giurato al festival Road to Yalta. Lo scoop a Dagospia.

Il cantautore Pupo ha svelato in anteprima a Dagospia che non andrà più a Mosca: l’artista, nel comunicare la decisione presa, ha precisato che la cancellazione del viaggio non dipende dalle polemiche scoppiate in questi giorni.

Pupo non andrà più a Mosca

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha rivelato in esclusiva a Dagospia che non andrà a Mosca. L’artista era atteso nella capitale russa per svolgere il ruolo di giurato in occasione della finale del festival Road to Yalta (detto anche il “Sanremo russo”). L’evento era previsto al Cremlino e si sarebbe dovuto tenere il prossimo martedì 2 maggio.

Nonostante l’esclusiva rilasciata al giornale online diretto da Roberto D’Agostino, Pupo non ha rivelato per quale motivo abbia deciso di non prendere più parte dell’evento.

La precisazione: “Non dipende dalle polemiche”

Secondo quanto riferito da Dagospia, il cantautore ha inviato un messaggio vocale tramite il quale ha spiegato: “È successo l’imprevedibile, l’impossibile intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a risposare e ancora a riflettere – e ha concluso –. Ho deciso di non partire per Mosca”.

“Certo non dipende dalle polemiche e da tutto ciò che è accaduto in questi giorni”, ha precisato nel messaggio audio Pupo. “Ma dipende da un fatto che vi spiegherò più avanti, perché la mia abitudine è sempre di essere molto chiaro e leale con tutti, a prescindere da chi sono gli interlocutori”.