Pupo racconta la vita da bigamo: "Sto con Anna da 50 anni e con Patricia da 35"

In una recente intervista rilasciata al "Corriere Fiorentino", Pupo ha parlato del suo essere bigamo e non solo: ecco tutti i dettagli.

Il celebre Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, recentemente si è raccontato in un’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino“. In quest’occasione il cantante ha rivelato alcuni dettagli della sua vita da bigamo e non solo.

Pupo parla della vita da bigamo: ecco che cos’ha rivelato sulle donne della sua vita

In una recente intervista che è stata pubblicata dal “Corriere Fiorentino” nella giornata di domenica 16 aprile 2023, Pupo ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita da bigamo ed in particolare ha parlato delle due donne più importanti della sua vita, ecco che cos’ha dichiarato a riguardo:

“Sto con mia moglie Anna da 50 anni e con Patricia, la mia compagna, da 35. La nostra è una prova d’amore, un sentimento che ha superato salite e tempeste. Lo sa perché? Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto, andando oltre il concetto di giustizia, superando l’idea del bene e del male”.

Pupo sulle persone che giudicano la sua vita: “Io vado per la mia strada”

La vita da bigamo di Pupo negli anni è stata parecchio discussa e talvolta giudicata, nella sua grande famiglia allargata ci sono una moglie, una compagna, tre figli e tre nipoti.

Nel corso dell’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino“, Pupo ha parlato del giudizio della gente sul rapporto che ha con la moglie e la compagna, ecco cos’ha dichiarato a tal proposito:

“Non tutti sono disposti a leggere le situazioni in profondità. Siamo portati a giudicare in modo superficiale non solo le persone, ma anche le cose: parliamo di tutto avendo reale competenza di poco. Io vado per la mia strada, facendo le mie scelte e i miei errori, non sono certo depositario di verità divine. Sono felice però, questo sì”.

Pupo e l’amore per sua figlia Clara: tutti i dettagli

Nell’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino”, Pupo ha parlato anche di un’altra donna che fa parte della sua vita, si tratta della figlia Clara. Ecco che cos’ha dichiarato a tal proposito:

“Con lei ho cercato di essere più presente, rispetto a quanto ho fatto con le altre mie tre figlie. S’impara col tempo anche a essere genitori migliori. Non mi hanno mai fatto pesare errori o mancanze, sono fortunato ma consapevole, cerco sempre di recuperare qualcosa”.

Clara è la più piccola tra le figlie di Pupo e di recente ha duettato con il padre in una canzone che si intitola “Centro del Mondo”, che è uscita il 17 marzo 2023. Ecco che cos’ha dichiarato Pupo su questo brano nell’intervista: