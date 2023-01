Pupo su Francesco Totti: "Giocai con lui a Poker. Ho paura possa essere ludopatia"

Il noto cantante Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi) ha provato sulla sua pelle cosa significa soffrire di ludopatia.

L’artista di Ponticino classe 1955 fu fortemente indebitato a causa del gioco d’azzardo, vizio che lo portò nel 1989 – ha raccontato nel suo libro “La Confessione” – a pensare di togliersi la vita. E potrebbe forse anche essere per questo motivo che alcune dichiarazioni su Totti rilasciate al Quotidiano Nazionale stanno facendo discutere.

Pupo fa una rivelazione su Francesco Totti: “Guardandolo negli occhi capii che il gioco lo appassionava molto”

Pupo ha raccontato di aver giocato a poker con l’ex capitano della Roma in un’unica occasione, ossia durante un torneo organizzato “per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila”.

Fu in quella circostanza che notò in Francesco Totti un dettaglio che non passò certo inosservato: “Ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”. Ha poi osservato: “Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa.

Caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”.

Intanto su Totti pesa l’ombra dell’antiriciclaggio

Nel frattempo sul capitano della Roma, che sta affrontando anche non pochi problemi per via della separazione da Ilary Blasi, pesa come un macigno la scure dell’antiriclaggio tanto che un amico di Totti a La Verità aveva dichiarato: “Siamo amici da 15 anni […] Visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto un prestito di 160.000 euro.

E ce l’ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È successo pure ai cugini, ad altri familiari”.