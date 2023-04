Aveva già cantato "Bella Ciao" in Crimea ed ora Pupo vola di nuovo al Cremlino per fare il giurato al controverso Sanremo russo

Per lui è un appuntamento fisso ma decisamente oggi le condizioni rendono quell’appuntamento molto più controverso: Pupo vola al Cremlino per fare il giurato al Sanremo russo, è polemica per la scelta del cantante. La star italiana è lo “special guest” di Road to Yalta e sarà al Palazzo di Stato.

Pupo al Cremlino per il Sanremo russo

Ansa spiega che la notizia “ha fatto il giro del web”. Pupo infatti sarà membro della giuria a Road to Yalta, festival di musica internazionale russo giunto alla quinta edizione. Si tratta di una kermesse dove le “canzoni sovietiche sulla guerra verranno eseguite in diverse lingue del mondo in duetto con le star del palcoscenico russo”. Oggi ci sarà lo start al Palazzo di Stato del Cremlino. E su Instagram la partecipazione di Pupo è messa in grande evidenza: il “leggendario italiano, il cantante che ha conquistato i cuori russi molto tempo fa, è stato membro della giuria nel 2021 ed è stato addirittura protagonista sul nostro palco con una canzone”.

“Bella Ciao” cantata in Crimea

In merito c’è un videoclip con Pupo assieme al collega italiano Thomas Grazioso, al cantante russo Ernest Matskiavichius e alle musiciste della Otta-Orchestra. In quel frangente lui canta ‘Bella Ciao’ sul palco della manifestazione che due anni fa si svolgeva come da tradizione a Yalta, in Crimea. Pupo non è nuovo a viaggi in Russia ma è evidente che le circostanze sono molto cambiate da quanto Putin ha invaso l’Ucraina.