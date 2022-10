Puré su quadro di Monet, attivisti: vale più l’arte o la vita?

Milano, 24 ott. (askanews) – “Cosa vale di più? L’arte o la vita?”. Così l’associazione ambientalista “Letzte Generation” (ultima generazione) ha risposto alle polemiche dopo l’ennesima azione contro il cambiamento climatico in un museo, a Potsdam, dove due attivisti hanno lanciato del purè di patate su “Il pagliaio” di Monet. Il quadro era protetto da un vetro e non ha subito danni.

“La gente muore di fame, di freddo e muore.

Siamo in una catastrofe climatica e l’unica cosa che si spaventa è la salsa di pomodoro o il puré su un quadro? sapete di cosa ho paura? Sono spaventata dalla scienza che ci dice che nel 2050 non saremo in grado di nutrire le nostre famiglie – dice una degli attivisti –

Il puré su un quadro vi farà ascoltare? Questo quadro non ha valore se dobbiamo combattere per il cibo. Quando finalmente ascolterete e la smetterete di fare finta di niente?”.

In precedenza la stessa sorte era toccata ai “Girasoli” di Van Gogh. Anche in questo caso il vetro protettivo ha evitato danni al dipinto.