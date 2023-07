Purgatori: Calderoli, 'ha indagato nelle ombre del nostro Paese, è stato un grande giornalista'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Mi addolora la notizia della prematura scomparsa del bravissimo giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori, da anni volto popolare e apprezzato conduttore di trasmissioni di successo come Atlantide. Purgatori dagli anni Ottanta a oggi ha saputo scavare tra i misteri italiani, tra le ombre anche delle nostre istituzioni, lo ricordiamo soprattutto per le sue inchieste giornalistiche sulla mafia e sui misteri legati alle stragi di Capaci e Via D’Amelio e per uno strano disegno del destino se ne va proprio oggi, nel giorno dell’attentato a Borsellino di cui si è tanto occupato. L’Italia e la televisione perdono un’altra grande figura, un altro pezzo di storia e di cronaca che ci lascia". Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e senatore della Lega.