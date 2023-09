Putin a Erdogan: "Aperti a discussione" su accordo sul grano

Sochi (Russia), 4 set. (askanews) – La Russia è disposta a riaprire i negoziati per la ripresa dell’accordo sull’export del grano attraverso il Mar Nero: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo a Sochi l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan.

“So che intendete sollevare la questione dell’accordo sul grano. Siamo aperti alla discussione su questo tema”, ha dichiarato Putin alla stampa.

“Credo che il messaggio che trasmetteremo nella conferenza stampa che seguirà il nostro incontro sarà molto importante per il mondo, soprattutto per i paesi africani in via di sviluppo”, ha dichiarato da parte sua il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.