Milano, 15 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarcanda, città dell’Uzbekistan per partecipare ad una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Sarà l’occasione per un incontro col presidente cinese Xi Jinping, il primo faccia a faccia dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.