Putin accoglie Xi Jinping al Cremlino con una cerimonia fastosa

Roma, 21 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto il presidente cinese Xi Jinping al Cremlino con una fastosa cerimonia ufficiale nella Sala di San Giorgio del Gran Palazzo. Tutti gli onori per Xi, oltre la guardia d’onore schierata. Entrambi i leader erano in completo scuro con cravatte bordeaux.

I due hanno percorso i tappeti rossi convergenti e si sono incontrati al centro della sala, dove si sono salutati. L’orchestra ha eseguito gli inni nazionali di Russia e Cina. Partecipavano anche i membri delle delegazioni di entrambi i paesi. Quelli cinesi portavano ancora una mascherina bianca.

Poi, Putin e Xi Jinping si sono recati alla Sala di Santa Caterina per colloqui in formato ristretto. Successivamente, i negoziati si svolgeranno in un formato ampliato e i leader rilasceranno anche una dichiarazione congiunta. Il programma si concluderà con una cena di Stato al Palazzo.