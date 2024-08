Putin ad Abu Mazen: "Preoccupato per numero civili morti a Gaza"

Roma, 13 ago. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Abu Mazen, in visita a Mosca, che la Russia è "preoccupata" per le morti civili a Gaza. "Prima di tutto, ovviamente, siamo preoccupati per le perdite civili. Secondo l'ONU...

Roma, 13 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Abu Mazen, in visita a Mosca, che la Russia è “preoccupata” per le morti civili a Gaza. “Prima di tutto, ovviamente, siamo preoccupati per le perdite civili. Secondo l’ONU, sarebbero già di 40.000 persone, per lo più donne e bambini”.