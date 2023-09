Putin agli studenti: "La Russia è invincibile"

Roma, 1 set. (askanews) – A un incontro organizzato per la riapertura delle scuole e mentre la guerra in Ucraina prosegue, il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli studenti che la Russia non si può sconfiggere. Facendo riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, Putin ha affermato: “Siamo assolutamente invicibili e lo siamo oggi”.

“Capisco perché abbiamo vinto durante la Grande guerra patriottica (Seconda guerra mondiale, ndr). È impossibile vincere questo tipo di nazione con questo genere di attitudine. Siamo assolutamente invincibili. E lo siamo oggi”.