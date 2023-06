Home > Askanews > Putin alla commemorazione russa della seconda guerra mondiale Putin alla commemorazione russa della seconda guerra mondiale

Milano, 22 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato ha deposto una corona di fiori presso la tomba del milite ignoto sotto il muro del Cremlino in commemorazione dell’inizio della “Grande guerra patriottica”, un termine usato in Russia per descrivere la seconda guerra mondiale.

