Putin alla Nato: conseguenze se permette a Kiev di bombardare Russia

Tashkent (Uzbekistan), 28 mag. (askanews) – Ci saranno conseguenze per la Nato se permetterà all’Ucraina di bombardare il territorio russo. È il monito che il presidente russo, Vladimir Putin, ha lanciato all’Alleanza Atlantica dopo che il leader lettone ha dichiarato di non vedere alcun motivo per impedire tali attacchi con armi occidentali.

“I rappresentanti degli stati membri della Nato, soprattutto in Europa, soprattutto i paesi più piccoli – ha detto Putin ai giornalisti, al termine di una visita di Stato in Uzbekistan – devono rendersi conto di ciò con cui stanno giocando”. “Dovrebbero ricordarlo, in quanto paesi con territori piccoli e densamente popolati”, ha minacciato. Il presidente russo ha insistito nel suo avvertimento: “Questa escalation può portare a gravi conseguenze”.