Putin: allo studio rinforzi alle frontiere in risposta alla Nato

Milano, 11 mar. (askanews) – “Per quanto riguarda il rafforzamento delle frontiere occidentali della Federazione russa in risposta alle misure prese dai paesi della Nato, questo deve essere esaminato separatamente e poi devono essere analizzati i risultati. Poi prenderemo le decisioni appropriate nel prossimo futuro”. Così il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una videoconferenza con il ministro della Difesa Sergei Shoigu. La Nato ha dispiegato alcune migliaia di militari nell’Europa centrale e orientale in risposta all’attacco russo contro l’Ucraina.