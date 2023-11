Putin annuncia programmi con il Kazakistan per i prossimi 3 anni

Astana, 9 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin arriva in Kazakistan, mentre il leader turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi sono attesi in Uzbekistan, in un contesto di rinnovato interesse diplomatico nella regione. Il leader russo e il suo omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev hanno comunque elogiato le relazioni tra i loro paesi e in una dichiarazione congiunta hanno annunciato un programma per lo sviluppo della cooperazione russa con il Kazakistan “per i prossimi tre anni”.

Putin ha anche detto che incontrerà il suo omologo kazako a Minsk in una riunione del Consiglio di sicurezza collettivo (tra i Paesi ex Urss), ed entro la fine dell’anno avranno anche l’opportunità di comunicare a San Pietroburgo durante il vertice eurasiatico e un incontro informale dei leader della Csi. Una serie di appuntamenti e impegni che segnano da parte russa una chiara volontà di stringere i rapporti con il vicino.