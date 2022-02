Putin “aperto al dialogo”, ma interessi russi “non negoziabili”

Milano, 23 feb. (askanews) – Mentre ancora il mondo è attonito di fronte alle sue ultime decisioni relative all’Ucraina, Vladimir Putin si dice “aperto al dialogo”, ma gli interessi russi restano “non negoziabili”.

Il leader del Cremlino in un discorso televisivo in occasione della “Giornata del Difensore della Patria”, che cade oggi in Russia, ha dichiarato

“Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”, ha detto Putin.

Ma Putin, dopo aver riconosciuto le due repubbliche ribelli ucraine del Donbass, chiede a noi occidentali garanzie come la promessa che l’Ucraina non entrerà mai a far parte della NATO e la fine del rafforzamento dellìAllenaza ai suoi confini. “Gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili”, dice.