Vladimir Putin è malato? Negli ultimi tempi in molti se lo stanno chiedendo, in quanto il presidente russo appare sempre meno presente in pubblico e meno disposto a partecipare ad alcuni eventi. Per il momento non ci sono conferme: si tratta solo di voci, ma le indiscrezioni e i sospetti di molti non si fermano.