Putin “arruola” J.K. Rowling, ma lei diserta e contrattacca: “Tu massacri civili”

"Recentemente hanno cancellato l'autrice per bambini Joanne Rowling": il tentativo di Putin di arruolare J.K. Rowling, che diserta e posta una dura replica

Putin “arruola” J.K. Rowling provando ad assimilare le polemiche su alcune sue presunte prese di posizione transfobiche alla discriminazione dell’Occidente verso la Russia ma lei diserta e contrattacca senza mezzi termini: “Tu massacri civili e avveleni oppositori”. Nella guerra della Russia all’Ucraina ci sono anche i tentativi, come in tutti i conflitti, ci cercare alleati ideologici e sponde nei personaggi più amati del mainstream.

E il tentativo di Vladimir Putin a questo mirava: strizzare l’occhio a J.K. Rowling creando una similitudine. Come? Con alcune dichiarazioni dello “zar” intervenuto a una consegna di premi a Mosca.

Putin “arruola” J.K. Rowling, ma lei diserta

Vladimir Putin si è scagliato contro la “cancel culture” dell’Occidente dicendo: “Recentemente hanno cancellato l’autrice per bambini Joanne Rowling, autrice di libri che ha venduto centinaia di milioni di copie nel mondo, perché è decaduta dai favori dei fan delle cosiddette libertà di genere.

Oggi vogliono cancellare una cultura millenaria, il nostro popolo“. E lì Putin forse attendeva trepido che l’endorsement facesse affetto. Nulla di tutto ciò. L’autrice di Harry Potter si è invece distanziata nettamente e per far capire come la pensava su Putin ha condiviso su Twitter un articolo sulla condanna ad Alexei Navalny.

“Chi massacra civili non parli di cancel culture”

Ma alla Rowling non è bastata la simbologia, perciò ha scritto: “Chi massacra i civili colpevoli del diritto di resistenza o arresta e avvelena i suoi critici non è la persona più adatta per criticare la cancel culture occidentale”.

L’autrice di fama mondiale sta con l’Ucraina, oltre a stare contro Putin, e da qualche giorno è impegnata nel sostegno alla raccolta fondi della Ong Lumos per sovvenzionare gli orfanotrofi del la nazione attaccata.