Putin con Lukashenko: il massacro di Bucha è una fake

Roma, 12 apr. (askanews) – Per Vladimir Putin, il massacro di Bucha in Ucraina è fake news costruita ad arte dagli ucraini. Il presidente russo lo ha detto da Vostotchny, località russa dove si è recato a visitare la costruzione di un cosmodromo a fianco dello stretto alleato Alexander Lukashenko, presidente bielorusso.

“Quando hanno messo in scena delle provocazioni in Siria, quando hanno dichiarato che il governo Assad usava armi chimiche… E poi si è scoperto che era un fake.

Lo stesso genere di fake di Bucha”

ha detto Putin.

“Alexander Grigorevic (Lukashenko) mi ha consegnato oggi documenti che sono stati trasferiti al FSB, servizio di sicurezza della Russia. Come? Chi? I bielorussi hanno intercettato le informazioni pertinenti: con che mezzo di trasporto sono andati in questo paese e hanno creato le condizioni per questa provocazione, questo fake” ha aggiunto Putin.