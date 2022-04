Putin: “continueremo con calma l’operazione in Ucraina”

Roma, 12 apr. (askanews) – Per Vladimir Putin, continuerà “con calma” la “operazione militare” in Ucraina. Il presidente russo lo ha detto da Vostotchny, località russa dove si è recato a visitare la costruzione di un cosmodromo a fianco dello stretto alleato Alexander Lukashenko, presidente bielorusso.

“Sento spesso dire, si può fare più in fretta? Sì. Dipende dall’intensità delle ostilità, e questa purtroppo è legata alle perdite” ha detto Putin. “Il nostro compito è ottenere i nostri scopi minimizzando le perdite e agiremo metodicamente, con calma, secondo il piano proposto dall’inizio dallo staff generale”

“Mi hanno detto ieri sera che gi ucraini hanno di nuovo cambiato qualcosa (al tavolo dei negoziati), non so di cosa si tratti.

Ma questa incoerenza sui punti fondamentali crea difficoltà nell’ottenere un accordo finale accettabile per tutte le parti negoziali. Finché questo non accade, l’operazione militare continuerà, finché non sarà completata e i compiti che ci eravamo prefissi non saranno compiuti”.