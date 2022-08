Putin contro gli Usa: a Taiwan provocazione pianificata

Milano, 16 ago. (askanews) – “L’avventurismo americano in relazione a Taiwan non consiste solo nel viaggio di un singolo irresponsabile politico, ma questo fa parte di una strategia americana mirata e consapevole per destabilizzare e creare il caos nella regione e nel mondo, una sfacciata dimostrazione di mancanza di rispetto per la sovranità degli altri Paesi e per i suoi obblighi internazionali”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin alla X Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale.

“Consideriamo questa una provocazione attentamente pianificata”, ha concluso il presidente russo.