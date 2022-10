Putin da Astana: il mondo è multipolare. E l’Asia gioca un ruolo

Astana, 13 ott. (askanews) – Il mondo diventa multipolare, l’Asia inizia a giocare un ruolo chiave. Così il presidente russo Vladimir Putin da Astana per la Conferenza sulle misure di Interazione e Fiducia in Asia (Cica). Putin è arrivato nella notte in Kazakistan, sono previsti una serie di colloqui bilaterali e trilaterali. Compreso un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dove il leader turco toccherà il tema della mediazione di Ankara nella risoluzione del conflitto in Ucraina.

“L’incontro di oggi si svolge sullo sfondo di seri cambiamenti nella politica e nell’economia globali. Il mondo sta diventando veramente multipolare. E l’Asia gioca un ruolo molto evidente, se non fondamentale, in questo, dove i nuovi centri di potere stanno guadagnando forza” ha detto.