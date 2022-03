Milano, 31 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un nuovo decreto in base al quale i pagamenti per le forniture di gas russo dovranno avvenire in rubli a partire da domani.

Gli Stati esteri “per acquistare gas naturale russo devono aprire conti in rubli nelle banche russe. È da questi conti che verranno effettuati i pagamenti del gas”.