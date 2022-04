Putin e Lukashenko al cantiere del cosmodromo di Vostochny

Roma, 12 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si sono recati in visita al cantiere della struttura di lancio per i vettori Angara, al cosmodromo di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo. A illustrargli il progetto c’era anche il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin.

La costruzione della nuova base di lancio per i razzi russi progettati per posizionare in orbita carichi pesanti è iniziata nel 2010.

Il cosmodromo sarà utilizzato inizialmente per ridurre la dipendenza della Russia dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan; successivamente dovrebbe rimpiazzarne completamente l’attuale utilizzo.