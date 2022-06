Putin è malato? Salta l’annuale live-tv per la prima volta in 18 anni

Niente domande in diretta dei cittadini al loro leader che risponde loro: Per Vladimir Putin Salta l’annuale live-tv per la prima volta in 18 anni

Salta l’annuale live-tv con cui lo zar aveva “dialogato” con il suo popolo e salta per la prima volta in 18 anni, una circostanza che ha spinto molti analisti a tornare ancora una volta su un tema molto ricorrente: se cioè Vladimir Putin a questo punto sia davvero malato e lo sia al punto tale da cancellare un’occasione propagandistica come quella che in oltre tre lustri ha sempre rispettato come appuntamento.

Il dato crudo è che per la prima volta in 18 anni che viene rinviata l’annuale Linea diretta con Vladimir Putin.

Salta l’annuale live-tv di Putin

Ma di cosa si tratta? Di una maratona telefonica con la quale il presidente russo risponde da Mosca alle domande dei cittadini comuni e lo fa “senza filtri”, dando l’impressione di essere un leader dialogante con la base e soprattutto pienamente legittimato da essa.

Chi ha dato la notizia? Lo ha spiegato il Moscow Times e lo ha fatto dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva a sua volta annunciato un fatto a suo modo clamoroso.

Niente Forum, niente dialogo con il popolo

Che la data dell’evento “non è stata ancora fissata”. AdnKronos spiega che “in precedenza il governo russo aveva annunciato che la Linea diretta si sarebbe tenuta nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 15-18 giugno”.

Dal canto suo Moscow Times ricorda che un altro evento presidenziale tradizionalmente in calendario, il discorso di Putin all’Assemblea federale russa già attenzionato a suo tempo dai servizi del Regno Unito, è stato rinviato in aprile senza che da allora fosse fissata una nuova data.