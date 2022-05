Putin è malato? Tutte le ipotesi e le certezze sul suo stato di salute

La vita privata del presidente 69enne è coperta dalla massima segretezza ma sullo stato di salute dello zar ci sono più ipotesi che certezze

Vladimir Putin è malato? Tutte le ipotesi e le certezze sullo stato di salute dello zar vanno a crogiolo in un nucleo di informazioni da cui è difficile discernere la verità. Questo perché fra indiscrezioni, fake, perfino speranze di alcuni e soffiate di sedicenti spioni le condizioni dello zar sono un mezzo rebus, incentivato anche dal fatto che la Russia non è certo il più “trasparente” dei paesi.

Ecco che dunque Putin ha una volta il cancro, un’altra il Parkinson, un’altra le ferite di un golpe ed un’altra ancora la pace dei defunti visto che qualcuno dice che è già morto e che in giro c’è un suo sosia. Il dato è che la vita privata del presidente 69enne è coperta dalla massima segretezza e che chiunque dica cosa sullo stato di salute di Putin raccoglie voci mai di prima mano.

Quindi ci si attacca agli episodi rubati ad occasioni pubbliche. Si aggrappa al tavolo dolorante durante un incontro con il ministro della Difesa Sergei Shoigu?

Le ipotesi e le certezze sullo stato di salute dello zar

Ha il volto enfiato dagli steroidi? Una fonte dell’intelligence russa ha spiegato che i medici avrebbero detto a Putin che gli restano al massimo 3 anni di vita. Poi però interviene l’arcigno ministro degli Esteri Lavrov e dice: “Non credo che le persone sane di mente possano vedere in questa persona i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo”.

Ovviamente Lavrov è di parte, ma il Regno Unito, da cui proviene la maggior parte delle “veline sanitarie” sullo zar, non lo è forse anch’esso? Poi è arrivato il summit con Recep Erdogan, con il leader del Cremlino che continua il suo isolamento legato al Covid. E ancora, pochi giorni fa il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ha detto che Putin è “gravemente malato ed è sopravvissuto ad un tentativo di colpo di stato”.

L’ipotesi cancro e la certezza mal di schiena

A seguire il carico da mille su un vecchio loop: “Ha diverse malattie gravi, una delle quali è il cancro”. Non esistono report confermati ma esiste una letteratura delle condizioni di Putin che rischia di andare ogni giorno in upgrade incontrollato. Ma cosa si può dire dei problemi sanitari di Putin senza cadere nella fantapolitica? Che obiettivamente lui ha qualche problema ortopedico perché è uno sportivo e cade spesso, anche perché spesso deve dimostrare più che fare e non è più un giovanotto. Che ha dolori alla schiena ed all’anca per cadute da cavallo e per allenamenti di hockey sul ghiaccio e judo forse non più molto alla sua portata e che in passato è scomparso per lunghi periodi senza che sul reale motivo trapelasse una sola informazione seria.