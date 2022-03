Putin è sicuramente il personaggio più discusso del momento a livello globale, non solo per l'invasione in Ucraina, ma per le accuse di essersi rifatto.

Vladimir Putin è sicuramente il personaggio più discusso del momento a livello globale, non solo per l’invasione in Ucraina, ma per le accuse di essersi rifatto tramite la chirurgia estetica.

Vladimir Putin e ritocchi estetici

Ormai sono anni girano voci sul presidente russo per quanto riguarda la chirurgia estetica e, in particolare, l’utilizzo del botox.

La prima volta che l’argomento venne messo in discussione fu quasi 10 anni fa, quando una foto fece insospettire il web intero. Ovviamente il Cremlino smentì immediatamente, dando la «colpa alla luce» sotto cui venne scattata l’immagine.

Tuttavia, i chirurghi plastici entrati in contatto con la foto non avevano dubbi: botox, inziezioni sulla fronte, un lifting agli occhi sulle palpebre inferiori e un’iniezione di filler rassodante negli zigomi.

Tutte supposizioni che, immagine dopo immagine, hanno trovato conferma: i confronti dei sorrisi nel corso degli anni mostrerebbero le evoluzioni artificiali della sua espressione.

Tra gli innumerevoli esperti che si sono cimentati in ipotesi sulla questione, alcuni sostengono invece che si tratti di steroidi e non di botox, che oltre a “gonfiare” il corpo, abbiano avuto effetto anche sul viso.

L’opinione del chirurgo Gerard Lambe

Gerard Lambe è uno dei chirurghi estetici più famosi del Regno Unito e non solo.

Intervistato dal The Sun, ha detto la sua sul cambiamento fisico e di lineamenti che ha caretterizzato Vladimir Putin negli ultimi anni: