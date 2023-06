Mentre i vertici del Cremlino trattano con Prigozhin che marcia dritto su Mosca, Putin sarebbe scappato. Come stanno le cose?

Putin era scappato da Mosca durante il sollevamento di Wagner? Il mistero dell’aereo sparito dai radar

A poche ore dallo scoppio della crisi in Russia, Vladimir Putin parlava alla sua Nazione. “Ci difenderemo” sono state le sue parole. Il suo obiettivo era quello di mostrarsi forte al comando, nel momento più difficile per la sua leadership dallo scoppio della guerra. I movimenti di Putin durante il sollevamento di Wagner, però, hanno fatto pensare e sono diventati un vero e proprio caso.

Lo zar è volato via a bordo dell’aereo presidenziale?

Mentre i vertici del Cremlino stavano trattando con Prigozhin per trovare un accordo, mentre marciava verso Mosca, i siti d’informazione occidentali, ma anche alcuni russi, hanno iniziato a scrivere che lo zar era volato via a bordo dell’aereo presidenziale. Le voci si sono rincorse e sono arrivate fino alla Piazza Rossa, tanto che Dimitry Peskov, il portavoce di Putin, è stato costretto a precisare che “il presidente sta lavorando normalmente al Cremlino”. Le sue dichiarazioni, però, non hanno convinto.