Putin esorta i russi ad andare alle urne: un dovere patriottico

Mosca, 14 mar. (askanews) – Vladimir Putin si è rivolto ai russi affinchè si rechino a votare per le elezioni presidenziali tra il 15 e il 17 marzo, a conferma dei timori di una scarsa partecipazione, che per il leader russo è il peggiore degli scenari, data la mancanza di vere alternative alla sua candidatura e quindi l’esito scontato in termini di vittoria.

Intervenuto in tarda serata in tv, Putin ha invitato i connazionali a “venire alle urne ed esprimere la propria posizione civica e patriottica, votare per il candidato prescelto, per il futuro di successo della nostra amata Russia”. Ha detto. “Oggi è di fondamentale importanza non deviare da questa strada. Realizzare gli obiettivi prefissati, raggiungere grandi obiettivi”, ha affermato, e votare è “un modo per partecipare direttamente all’ulteriore sviluppo dello Stato”.

Il leader russo ha definito la partecipazione alle elezioni una manifestazione di sentimenti patriottici e ha citato come esempio “gli abitanti del Donbass e della Novorossiya (i territori ucraini occupati), che nelle condizioni più difficili hanno votato i referendum per l’unità con la Russia e faranno anche la loro scelta in questi giorni”.