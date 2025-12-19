Putin: i beni russi congelati dall'Ue sono una rapina

Milano, 19 dic. (askanews) – “Il furto è il sequestro occulto di una proprietà. Ma in questo caso stanno cercando di farlo apertamente. Questa è una rapina, questa è una rapina. Ma perché non possono portare a termine questa rapina? Perché le conseguenze potrebbero essere gravi per i rapinatori”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante la trasmissione “Bilancio dell’anno con Vladimir Putin”, un format che unisce una lunga conferenza stampa e una sessione di domande e risposte in diretta.

“I beni russi all’estero dovranno essere restituiti”, ha affermato Putin, aggiungendo che, in caso di confisca dei propri beni da parte dell’Europa, la Russia si difenderà in tribunale e cercherà una giurisdizione che non dipenda da decisioni politiche.