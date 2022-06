Putin: “I leader del G7 a torso nudo sarebbero stati disgustosi, dovrebbero fare più sport”

Vladimir Putin al veleno: “Non so come vogliano spogliarsi, se sotto o sopra la cintura, ma i leader del G7 a torso nudo sarebbero stati disgustosi"

Vladimir Putin ha risposto a stretto giro di posta: “I leader del G7 a torso nudo sarebbero stati disgustosi, dovrebbero fare più sport”. Non tarda la replica del capo del Cremlino alle affermazioni di Boris Johnson per irridere le sue abitudini “ginniche”.

Putin lo ha detto da Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio: “I leader occidentali a torso nudo? Disgustosi”.

Putin sui leader del G7 “a torso nudo”

Il casus belli era nato durante il vertice al castello di Elmau, in Baviera, dove i leader del G7 si erano lasciati andare a qualche battuta sul torso nudo che Putin tanto ama esibire in occasione di battute di caccia, pesca o attività sportive.

E i nove politici, a contare anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue per Putin sono esteticamente poco appetibili. Anzi, loro offrirebbero uno “spettacolo disgustoso se si spogliassero”.

“Abusano di alcol e non fanno sport”

Il dato è che i leader di Usa, Regno Unito e degli altri paesi del G7 per Putin non sono proprio sportivissimi. Anzi, come ha detto Putin, “non fanno sport, esercizio fisico, abusano di alcol e hanno pessime abitudini. Non so come vogliano spogliarsi, se sotto o sopra la cintura.

Ma penso che in entrambi i casi sarebbe uno spettacolo disgustoso”. A dare input alla polemica era stato il premier britannico Boris Johnson dicendo che tutti potevano togliersi i vestiti per “far vedere che siamo più forti di Putin“.